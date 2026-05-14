Komentar Terbaru Bojan Hodak soal Cedera Layvin Kurzawa, Ada Kabar Baik untuk Persib?

jpnn.com - Full back Persib Bandung Layvin Kurzawa sempat mengalami masalah di bagian hamstringnya pada pertandingan panas melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Pemilik paspor Prancis itu harus ditarik ke luar saat baru bermain 18 menit di babak kedua.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan Kurzawa mengalami cedera ringan hamstring.

Namun, eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu kemungkinan besar absen saat Persib bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26 di Stadion BJ Habibie, Parepare.

"Semua baik, semuanya berlatih kecuali (Layvin) Kurzawa. Kondisinya tidak terlalu buruk, tetapi saya rasa dia tidak akan bermain," kata Hodak di Bandung, Kamis (14/5).

Menurut Hodak, tim pelatih telah berkonsultasi dengan tim dokter terkait peluang Kurzawa tampil pada laga terakhir musim ini saat menghadapi Persijap Jepara.

Pelatih asal Kroasia itu memperkirakan Kurzawa baru berpeluang kembali merumput pada pertandingan terakhir Persib meski keputusan akhir masih menunggu perkembangan kondisi sang pemain.

"Untuk pertandingan terakhir, kami belum tahu," singkatnya.