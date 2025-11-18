Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komentar Ustaz Ammi Nur Baits soal Oknum Gus Viral Karena Candaan Jorok

Selasa, 18 November 2025 – 07:18 WIB
Komentar Ustaz Ammi Nur Baits soal Oknum Gus Viral Karena Candaan Jorok
Ustaz Ammi Nur Baits. Foto: SC YouTube anbchannel

jpnn.com - JAKARTA - Ustaz Ammi Nur Baits angkat bicara soal fenomena pengajian ‘zaman now’ yang berisi candaan jorok, konten mesum, dan body shaming.

Dalam program Open Mic ANB, Ustaz Ammi membedah fenomena tersebut bersama Ustaz Muhammad Abu Rivai.

Program mengangkat tema Oknum Gus Viral, Isi Mesum & Kotor, Ini Harus Dihentikan.

“Belakangan lagi ramai ceramah yang disampaikan oknum gus, oknum habib, yang mengandung jokes mesum, body shamning, kata-kata jorok yang dianggap sebagai lelucon sehingga jemaah ‘pecah’,” tutur Ustaz Rivai melempar pembahasan kepada Ustaz Ammi.

“Apakah hal ini wajar atau tidak wajar? Apakah ini dakwah yang butuh penyegaran, agar jemaah gak bosan,” Ustaz Rivai bertanya.

“(Itu) terjadi penurunan kualitas sebuah forum ilmiah keagamaan. Fungsi majelis itu seharusnya bisa membuat orang lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada syariat. Sekarang, yang ada sebaliknya, majelis itu justu membuat orang banyak tertawa,” tutur Ustaz Ammi.

Ustaz Rivai lalu mendalami. Apakah gaya atau metode dari oknum gus yang viral belakang ini agar membumi dengan audiens?

Ustaz Ammi Nur Baits membedah fenomena oknum gus viral tersebut bersama Ustaz Muhammad Abu Rivai

TAGS   oknum gus viral  Ustaz Ammi Nur Baits  Gus  ceramah jorok 
