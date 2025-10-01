Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Komentar Xabi Alonso Setelah Real Madrid Berpesta 5 Gol ke Gawang Kairat Almaty

Rabu, 01 Oktober 2025 – 09:15 WIB
Trofi Liga Champions. Foto: X/Ligadecampeones.

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid berpesta lima gol tanpa balas ke gawang Kairat Almaty pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions di Stadion Ortalyq, Pavlodar, Kazakhstan, Rabu dini hari WIB.

Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe mencetak tiga gol atau hattrick dalam pertandingan ini. Dua gol lain Real Madrid dicetak oleh Eduardo Camavinga dan Brahim Diaz.

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso mengaku puas dengan kemenangan ini. Xabi Alonso mengatakan hasil itu sesuai dengan target tim untuk mengawali kompetisi dengan sempurna.

“Kami datang ke sini dengan tujuan jelas untuk memenangkan pertandingan. Ini Liga Champions dan kami ingin memulai dengan baik. Kami sudah meraih enam poin dari dua laga, dan target berikutnya adalah menghadapi Juve di kandang. Kami mencetak lima gol, mencapai tujuan kami, dan bermain bagus,” kata Alonso dikutip dari laman resmi Real, Rabu.

Pria asal Spanyol itu mengatakan bahwa para pemain Real Madrid sudah berkomitmen dan melakukan semuanya dengan baik. "Sekarang kami akan memikirkan laga melawan Villarreal,” ungkapnya.

Real memulai pestanya dengan gol pembukaan Kylian Mbappe melalui eksekusi penalti pada menit ke-25.

Penyerang Prancis itu kemudian melengkapi trigolnya dengan gol-gol berikutnya pada menit ke-52 dan 73.

Eduardo Camavinga kemudian mengemas gol keempat Real pada menit ke-83.

