Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Komentari OTT KPK, UAS: Gubernur Riau Dimintai Keterangan

Senin, 03 November 2025 – 20:31 WIB
Komentari OTT KPK, UAS: Gubernur Riau Dimintai Keterangan - JPNN.COM
Gubernur Riau, Abdul Wahid. Foto:Diskominfo Riau.

jpnn.com - Pendakwah kondang asal Riau, Ustaz Abdul Somad (UAS), akhirnya angkat bicara menanggapi kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Senin 3 November 2025.

Melalui pernyataannya, UAS menegaskan klarifikasi mengenai siapa saja yang sebenarnya terjaring dalam OTT tersebut.

Ia meminta masyarakat untuk tidak termakan isu yang belum terverifikasi, terutama terkait nama Gubernur Riau Abdul Wahid yang sempat disebut dalam sejumlah pemberitaan.

Baca Juga:

“Berita yang betul itu, Kadis PUPR dan KUPT OTT, Gubernur Riau (Gubri) dimintai keterangan. Itu yang betul,” tegas UAS.

Pernyataan UAS ini menguatkan informasi bahwa pihak yang tertangkap tangan KPK adalah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT).

Sementara itu, Gubernur Riau disebut hanya dimintai keterangan oleh penyidik, bukan sebagai pihak yang ditangkap dalam OTT KPK.

Baca Juga:

Klarifikasi tersebut muncul di tengah simpang siurnya kabar di media sosial yang sempat menyebutkan bahwa Gubernur ikut diamankan.

UAS menekankan pentingnya ketenangan dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

Ustaz Abdul Somad (UAS) komentari OTT KPK. Dia menyebut Gubernur Riau Abdul Wahid dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Riau  Abdul Wahid  OTT KPK  UAS  Ustaz Abdul Somad  KPK  Dinas PUPR Riau 
BERITA GUBERNUR RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp