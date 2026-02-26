Komentari Upaya Daur Ulang Isu MBG Pakai Dana Zakat, DPP IMM: Penggiringan Opini Negatif Kepada Ketua DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza mengecam pihak yang tidak bertanggung jawab yang berupaya mendaur ulang wacana Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin tentang penggunaan Dana Zakat untuk pembiayaan program MBG.

Menurutnya, wacana penggunaan Dana zakat infaq dan Sedekah masyarakat dalam pembiayaan program MBG yang diusulkan Ketua DPD RI setahun lalu itu sebaiknya dijadikan bahan kajian fiqih kontemporer.

“Saya menyayangkan adanya upaya penggiringan opini oleh beberapa akun media sosial kepada Ketua DPD RI. Upaya daur ulang isu kontraversial sangat rentan mempengaruhi opini publik terhadap kebijakan pemerintah dan membuat riuh publik," ujar Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza pada Kamis (26/2/2026).

Di era digitalisasi ini tentu upaya tersebut berdampak panjang, manakala sebuah pernyataan lepas dari ruang dan konteksnya di viralkan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Program tersebut tengah menjadi sorotan masyarakat.

Lebih lanjut, Ryan mengingatkan kepada media online dan masyarakat pengguna media sosial untuk tidak sembarangan mendaur ulang dan menyebarluaskan pernyataan pejabat publik apalagi lepas dari ruang dan konteksnya dengan tujuan penghasutan sehingga menimbulkan kebencian dan kegaduhan sosial.

“Sepertinya itu sudah diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 UU ITE telah diatur pelarangan terhadap tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang isinya menghasut atau memengaruhi orang lain, yang memicu kebencian,” tegas Riyan.

Riyan berharap ruang publik ini di isi oleh informasi yang mencerdaskan, apa adanya, serta faktual.

“Tugas kita semua menjaga ruang-ruang di digital tetap segar dan mencerahkan. Media dan konten kreator ßemestinya berperan aktif dalam menjaga ekosistem digital kita,” ujar Riyan.(fri/jpnn)