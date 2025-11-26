Close Banner Apps JPNN.com
Komika Mudy Taylor Meninggal Dunia, Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit

Rabu, 26 November 2025 – 17:17 WIB
Komika Mudy Taylor. Foto: Instagram/mudytaylor

jpnn.com, JAKARTA - Komika Mudy Taylor dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami sesak napas.

Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh manajernya, Doni saat dihubungi media beberapa saat lalu.

"Meninggalnya kemarin. Kurang lebih jam 04.15, aku diinfo istrinya sih jam 04.15 (sore) ya Mas, kemarin sore," kata Doni, Rabu (26/11).

Menurutnya, prosesi pemakaman almarhum Mudy Taylor telah dilaksanakan oleh pihak keluarga.

"Langsung tadi malam, langsung dikubur jam 10-an lah. Jam 10, setengah 11 malam," tuturnya.

Doni menjelaskan, mendiang Mudy Taylor kedapatan sulit bernapas pada sore hari.

Mudy Taylor sempat diboyong ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk mendapat penanganan intensif.

Akan tetapi, komika yang kerap tampil bergitar itu akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Komika Mudy Taylor sempat diboyong ke IGD sebelum dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (25/11).

