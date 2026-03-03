Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Komisaris PBB Kesal sama Wasit Persebaya Vs Persib, Akhirnya Kejadian

Selasa, 03 Maret 2026 – 13:43 WIB
Komisaris PBB Umuh Muchtar (kiri). Foto: persibcoid

jpnn.com - SURABAYA - Persib Bandung gagal membawa pulang tiga poin pada pertandingan tandang melawan Persebaya Surabaya, pekan ke-24 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (2/3) malam.

Pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2 dan sempat diwarnai berbagai kontroversi.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar ikut menyoroti kinerja Wasit Eko Saputra yang memimpin laga panas itu.

Umuh menuturkan, sejak awal dia sudah memprediksi potensi masalah dari perangkat pertandingan sebelum laga digelar.

"Dari awal saya sudah bilang, ini pasti nanti masalahnya wasit. Dan, benar kan, akhirnya kejadian," kata Umuh saat dihubungi, Selasa (3/3).

Menurutnya, sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan tersebut merugikan Persib.

Dia bahkan menilai ada kejanggalan dalam kepemimpinan sang pengadil.

Umuh mengatakan bahwa kepemimpinan wasit terlihat tidak biasa. Dia mempertanyakan apakah ada tekanan atau faktor lain yang memengaruhi jalannya pertandingan.

Persebaya vs Persib berakhir tanpa pemenang, 2-2. Kontroversial. Pak Haji kesal meski sudah memprediksi dari awal.

