Komisaris Pertamina Hasan Nasbi Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Kamis sore.

Komisaris PT Pertamina (Persero) itu dipanggil untuk menghadiri agenda pertemuan bersama Kepala Negara.

Hasan Nasbi, yang tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.00 WIB mengaku belum mengetahui secara pasti agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Undangan untuk menghadiri agenda bersama Presiden diterimanya pada hari yang sama melalui pesan dari pihak protokol.

"Tadi 13.30 WIB di-WA (WhatsApp) oleh Protokol. Ada agenda bersama Presiden katanya. Namun, saya belum tahu agendanya. Terus terang benar-benar belum tahu," kata Hasan menjawab pertanyaan wartawan.

Dia mengatakan belum mendapat penjelasan mengenai kapasitas kehadirannya dalam pertemuan itu maupun topik yang akan dibicarakan.

Sebelumnya, Hasan juga pernah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Senin (9/3) malam.

Dalam pertemuan itu, dia menyebut hanya mengikuti jalannya rapat dan mendengarkan pembahasan yang disampaikan para menteri.