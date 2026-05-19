Komisaris Utama Nindya Karya Tinjau Progres Sekolah Rakyat di Deli Serdang dan Medan

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris Utama PT Nindya Karya, Michael Umbas melakukan kunjungan lapangan ke dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Sumatera Utara, yakni di Deli Serdang dan Kota Medan, Selasa (19/5).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai target sekaligus memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh tim proyek di lapangan.

Dalam arahannya, Michael Umbas menyampaikan apresiasi atas capaian progres pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Utara yang dinilai menunjukkan kerja keras, koordinasi, dan komitmen tinggi seluruh tim proyek.

"Kami mengawal dan memastikan pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat tercapai sesuai harapan. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terus menjaga progres dan kualitas pekerjaan di tengah berbagai tantangan di lapangan,” ujar Michael Umbas.

Dia menegaskan pentingnya menjaga ritme percepatan pembangunan, memperkuat koordinasi lintas pihak serta memastikan kualitas dan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama hingga proyek selesai.

Secara khusus, Michael Umbas memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan yang dinilai sangat signifikan.

"Progress pembangunan SR Medan sangat signifikan dan bahkan menjadi benchmark secara nasional. Seluruh atap sudah terpasang, pekerjaan lantai mayoritas telah selesai, plafon sudah berjalan baik, dan saat ini sudah masuk tahap akhir pekerjaan MEP. Ini fenomenal. Well done team,” lanjutnya.

Berdasarkan laporan progres periode M23, pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Utara secara keseluruhan menunjukkan capaian positif dan berada di atas target rencana.