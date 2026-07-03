Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komisi I DPR Ingatkan Latsarmil SPPI Harus Membentuk Karakter SDM

Jumat, 03 Juli 2026 – 06:18 WIB
Komisi I DPR Ingatkan Latsarmil SPPI Harus Membentuk Karakter SDM - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengingatkan bahwa Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus mampu membentuk karakter, bukan semata-mata pelatihan fisik. 

Utut menjelaskan tujuan utama pelatihan tersebut adalah membentuk sumber daya manusia yang disiplin, berintegritas, serta memiliki jiwa kepemimpinan sehingga mampu menjalankan tanggung jawab di tengah masyarakat. 

Dia menilai nilai utama dalam Latsarmil terletak pada penanaman karakter, kedisiplinan, dan semangat pengabdian kepada calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Baca Juga:

"Nilai-nilai itulah yang nantinya menjadi bekal penting saat mereka menjalankan amanah di masyarakat," ujar Utut di Jakarta, Kamis (3/6).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai Program Koperasi Desa Merah Putih memiliki prospek besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat mikro maupun makro. 

Karena itu, ia menekankan pentingnya pelaksanaan program secara profesional agar tujuan yang telah dirancang pemerintah dapat tercapai. 

Baca Juga:

“Pada pelaksanaannya harus benar-benar baik agar tujuan yang diharapkan pemerintah dapat terwujud," ungkap Dave.(era/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengingatkan bahwa Latsarmil bagi peserta SPPI harus menjadi pembentuk karakter.

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR RI  Komisi I Dpr  Latsarmil  sppi  Latsarmil SPPI 
BERITA DPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp