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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komisi I DPR: Pengabdian Eks KSAL TNI Achmad Sutjipto Layak Jadi Teladan

Kamis, 18 Juni 2026 – 22:36 WIB
Komisi I DPR: Pengabdian Eks KSAL TNI Achmad Sutjipto Layak Jadi Teladan - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Purnawirawan Achmad Sutjipto meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada Kamis (18/6/2026).

Almarhum disemayamkan di kediamannya Jalan Gading 10 Blok D No. 45 Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Selanjutnya, jenazah Sutjipto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

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"Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi masa duka ini,” kata Dave kepada wartawan Kamis (18/6/2026).

Menurut Dave, almarhum Sutjipto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk pengabdian kepada negara melalui TNI Angkatan Laut, dan berbagai peran strategis yang diembannya setelah purnatugas.

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Semasa pengabdiannya, lanjut Dave, almarhum dikenal sebagai sosok prajurit yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.

"Kontribusi yang telah beliau berikan menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan kekuatan pertahanan nasional, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

KSAL Laksamana TNI Purnawirawan Achmad Sutjipto meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada Kamis (18/6/2026).

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TAGS   TNI AL  Laksamana TNI Purnawirawan Achmad Sutjipto  Komisi I Dpr  DPR RI  KSAL  Dave Laksono 
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