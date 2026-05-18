Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Komisi I Kecam Ulah Israel yang Tangkap Aktivis Kemanusiaan dan Jurnalis

Senin, 18 Mei 2026 – 20:15 WIB
Komisi I Kecam Ulah Israel yang Tangkap Aktivis Kemanusiaan dan Jurnalis - JPNN.COM
Sukamta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta bersuara keras menyikapi kabar Israel menangkap ratusan aktivis, termasuk dua jurnalis dari Republika, dalam operasi pencegatan armada bantuan kemanusiaan yang tengah menuju Jalur Gaza di perairan internasional. 

"Saya mengecam ulah Israel ini," kata dia melalui layanan pesan, Senin (18/5).

Sukamta mendukung pemerintah Indonesia bisa lebih tegas berbicara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membebaskan aktivis serta jurnalis.

Baca Juga:

"Saya mendukung pemerintah RI lebih tegas untuk mendesak DK PBB dan AS melobi Israel agar membebaskan para aktivis dan jurnalis Republika tersebut," kata dia.

Legislator fraksi PKS itu menyebutkan Israel seharusnya menghormati proses perundingan damai dengan tidak melakukan manuver yang kontraproduktif.

Sukamta mencatat saat ini berbagai pihak berupaya meredam konflik Palestina vs Israel dan AS beserta negara Zionis melawan Iran.

Baca Juga:

"Israel memang memiliki track record yang buruk soal kepatuhan terhadap perjanjian dan hukum internasional," kata dia.

Sukamta mengingatkan posisi jurnalis dan petugas kemanusiaan dilindungi oleh Piagam PBB ketika sebuah kawasan didera konflik atau perang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan posisi jurnalis dan petugas kemanusiaan dilindungi oleh Piagam PBB. Dia mengecam Israel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Israel  jurnalis  aktivis kemanusiaan  Sukamta  PKS  piagam PBB 
BERITA ISRAEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp