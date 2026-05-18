Komisi I Kecam Ulah Israel yang Tangkap Aktivis Kemanusiaan dan Jurnalis

Senin, 18 Mei 2026 – 20:15 WIB

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta bersuara keras menyikapi kabar Israel menangkap ratusan aktivis, termasuk dua jurnalis dari Republika, dalam operasi pencegatan armada bantuan kemanusiaan yang tengah menuju Jalur Gaza di perairan internasional.

"Saya mengecam ulah Israel ini," kata dia melalui layanan pesan, Senin (18/5).

Sukamta mendukung pemerintah Indonesia bisa lebih tegas berbicara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membebaskan aktivis serta jurnalis.

"Saya mendukung pemerintah RI lebih tegas untuk mendesak DK PBB dan AS melobi Israel agar membebaskan para aktivis dan jurnalis Republika tersebut," kata dia.

Legislator fraksi PKS itu menyebutkan Israel seharusnya menghormati proses perundingan damai dengan tidak melakukan manuver yang kontraproduktif.

Sukamta mencatat saat ini berbagai pihak berupaya meredam konflik Palestina vs Israel dan AS beserta negara Zionis melawan Iran.

"Israel memang memiliki track record yang buruk soal kepatuhan terhadap perjanjian dan hukum internasional," kata dia.

Sukamta mengingatkan posisi jurnalis dan petugas kemanusiaan dilindungi oleh Piagam PBB ketika sebuah kawasan didera konflik atau perang.