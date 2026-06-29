Komisi III DPR Apresiasi Langkah Cepat Satgas Lundup Polri dalam Menyelamatkan Uang Negara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memuji langkah cepat Satgas Penegakan Hukum Penyeludupan Polri yang menindaklanjuti perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperketat pemberantasan penyelundupan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Habiburokhman mengatakan hanya dalam waktu empat hari setelah instruksi keluar, Satgas yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan kinerja yang luar biasa nyata.dan berdampak besar bagi stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, gerak cepat tersebut perlu diapresiasi oleh masyarakat.

"Saya selaku Ketua Komisi III DPR RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan acungan jempol kepada Polri, khususnya Satgas Gakkum Penyelundupan, atas respons yang sangat cepat, taktis, dan progresif dalam menindaklanjuti perintah Bapak Presiden RI untuk memberantas segala bentuk penyelundupan di tanah air," kata Habiburrahman dalam siaran persnya, Senin (29/6).

Dia menyebut keberhasilan dalam membongkar kasus-kasus penyeludupan seperti 57 ribu unit handphone asal China, bawang putih, bawang merah dan cabai kering asal China, India dan Belanda seberat 25 ton dan juga pakaian bekas impor asal Korea Selatan senilai Rp669 miliar, jika ditotalkan hampir Rp 1 triliun menjadi catatan emas bagi Korps Bhayangkara.

"Komisi III DPR RI selaku mitra kerja Polri akan terus mendukung penuh langkah tegas tanpa kompromi seperti ini. Kami berharap momentum ini terus dijaga, dikejar sampai ke akar-akarnya, dan tidak kendor," kata dia.

"Terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Satgas Gakkum Penyelundupan. Teruslah bekerja demi melindungi hukum, masyarakat, dan perekonomian bangsa," tambah dia. (cuy/jpnn)