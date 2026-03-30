Komisi III DPR Beri Penghargaan Khusus kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni menerima penghargaan bergengsi Aryaseva Sammana Nusantara dari Komisi III DPR RI, Senin (30/3).

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan integritasnya dalam menjaga keamanan serta keberhasilannya menyelesaikan berbagai konflik sosial di wilayah Bekasi.

Penghargaan itu diberikan dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, dan dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan penghargaan ini merupakan tradisi yang baru pertama kali diberikan kepada kapolres sebagai bentuk apresiasi nyata kepada aparat penegak hukum yang dinilai menjalankan tugas secara optimal.

"Penghargaan khusus kepada Kapolres Metro Bekasi ini merupakan tradisi baru dan pertama kali kami berikan. Bukan sekadar seremonial, melainkan diberikan secara selektif dan terbatas. Semoga bisa menjadi motivasi. Penghargaan ini tidak diobral, dalam satu tahun paling banyak hanya tiga kali diberikan kepada mitra kami," ujarnya.

Ia menambahkan penghargaan ini tidak terlepas dari keberhasilan Kapolres Metro Bekasi beserta jajaran dalam membantu menyelesaikan permasalahan warga di Klaster Vasana Neo Vasana dengan pihak pengembang PT Hasana Damai Putera terkait pendirian mushala yang telah berlangsung sejak 2022.

Melalui pendekatan humanis dan pengawalan intensif, Polres Metro Bekasi turut memfasilitasi proses dialog antara para pihak hingga mencapai titik terang dalam forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang turut menghadirkan perwakilan warga serta pihak pengembang perumahan.

RDPU tersebut menghasilkan kesepakatan damai yang menjadi solusi atas polemik berkepanjangan selama empat tahun.