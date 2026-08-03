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JPNN.com - Nasional - Hukum

Komisi III DPR: Influenser Pembuat Konten Cara Mendekati Cewek Bisa Dituntut UU TPKS

Senin, 03 Agustus 2026 – 20:20 WIB
Komisi III DPR: Influenser Pembuat Konten Cara Mendekati Cewek Bisa Dituntut UU TPKS - JPNN.COM
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI

jpnn.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutkan tindakan merekam diam-diam tanpa izin untuk dijadikan konten di media sosial tentang cara mendekati wanita adalah tindakan melanggar hukum.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi heboh kasus seorang influenser yang membuat konten cara mendekati cewek saat pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD City, Tangerang.

"Perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum," kata dia kepada awak media, Senin (3/8).

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Influenser pembuat konten cara mendekati wanita ialah Emanuel Bryan atau yang dikenal dengan Bryan Ebem (ebemartono).

Brian diketahui membuat konten cara mendekati cewek ke seorang wanita petugas pameran atau usher saat pameran GIIAS berlangsung. 

Belakangan, wanita petugas pameran merasa keberatan dengan konten Brian dan meminta influenser itu menurunkan video.

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Namun, Brian sempat menolak menghapus hasil video dan meminta wanita petugas pameran tak mempermasalahkan lebih lanjut konten cara mendekati cewek. 

Menurut Habiburokhman, ruang publik, termasuk pameran otomotif seperti GIIAS, harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa pun.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai influenser pembuat konten cara mendekati wanita saat GIIAS bisa dituntut pakai UU TPKS.

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TAGS   influenser  Pembuat konten  Cara Mendekati Cewek  UU TPKS  GIIAS  Bryan Ebem  Habiburokhman  Video 
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