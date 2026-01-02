Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Komisi III DPR: KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini

Jumat, 02 Januari 2026 – 15:21 WIB
TOLAK RKUHP: Dua mahasiswa membentangkan spanduk dalam aksi di Jalan Jend Gatot Subroto, depan Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/9). Foto: Aristo S/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi diberlakukan mulai hari ini, Jumat (2/1). Komisi III DPR RI menyambut pemberlakuan kedua undang-undang baru tersebut dengan haru dan sukacita.

"Perjuangan panjang kita mengganti KUHP warisan penjajah Belanda dan KUHAP warisan Orde Baru akhirnya bisa terlaksana setelah 29 tahun Reformasi," kata Habiburokhman di Jakarta.

Menurutnya, sistem hukum di Indonesia kini memasuki babak baru. Ia menjelaskan bahwa dua UU yang disusun oleh Komisi III DPR RI itu kini bukan lagi sebagai aparatus represif bagi kekuasaan, melainkan menjadi alat bagi rakyat untuk mencari keadilan.

Baca Juga:

"Harusnya pembaharuan KUHP dan KUHAP baru kita laksanakan di awal Reformasi, tapi selalu ada halangan dan rintangan," tambahnya.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, ia menyampaikan selamat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang dirancang sangat reformis, propenegakan HAM, dan lebih maksimal menghadirkan keadilan.

Pemberlakuan kedua undang-undang ini merupakan proses panjang.

Baca Juga:

Komisi III DPR pada 2025 menyelesaikan revisi UU KUHAP sebagai tahap untuk memberlakukan UU KUHP yang telah disahkan pada 2023. Sebelum memberlakukan kedua produk legislasi itu secara bersamaan, Komisi III DPR juga telah merampungkan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana sebagai syarat peralihan sistem hukum. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

