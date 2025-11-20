Komisi III DPR Minta Polri Perkuat Respons Kasus Penculikan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat langkah pencegahan dan merespons dengan cepat maraknya kasus penculikan anak di berbagai daerah. Lola menegaskan bahwa keamanan anak-anak harus menjadi prioritas negara tanpa adanya kelengahan dalam penanganannya.

Setiap laporan orang hilang, menurutnya, wajib ditindaklanjuti secara langsung karena kecepatan menjadi faktor penentu penyelamatan korban. "Negara wajib hadir. Deteksi dini, respons cepat, dan edukasi masyarakat adalah kunci," ujar Lola kepada wartawan pada Kamis (20/11).

Komisi III juga menyoroti pernyataan Wakapolri mengenai sejumlah Polsek yang dinilai kurang performa. Lola menyatakan bahwa hal tersebut merupakan masukan penting yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh internal Polri.

Anggota Fraksi NasDem ini menekankan bahwa Polsek sebagai garda terdepan harus memiliki standar kinerja yang kuat dalam investigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap aduan masyarakat.

"Komisi III memandang evaluasi internal ini sebagai langkah perbaikan yang harus diperkuat," beber Wabendum DPP Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, Lola menambahkan bahwa aparat kepolisian harus memastikan seluruh unit di tingkat akar rumput tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata untuk membangun kepercayaan publik. Untuk itu, Komisi III DPR akan meminta Polri melakukan pembenahan yang lebih sistematis, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pengawasan kinerja, dan penyempurnaan SOP penanganan kasus kekerasan terhadap anak maupun orang hilang.

Lola menegaskan bahwa keselamatan warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, merupakan mandat yang tidak bisa dinegosiasikan. "Ini prioritas. DPR akan terus mengawal," tegas Lola.

Komisi III menilai bahwa pembenahan yang dilakukan Polri harus berorientasi pada hasil nyata, terutama dalam memperkuat kehadiran institusi kepolisian di tengah masyarakat dan mengurangi potensi kejahatan yang menyasar anak-anak. Desakan ini muncul seiring dengan meningkatnya laporan kasus dugaan penculikan anak di berbagai daerah, mulai dari modus bujuk rayu hingga penjemputan paksa oleh pelaku tidak dikenal, yang memicu kekhawatiran publik. (tan/jpnn)



