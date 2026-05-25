Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komisi III DPR RI Bentuk Panja RUU Polri, Diketuai Habiburokhman

Senin, 25 Mei 2026 – 18:13 WIB
Komisi III DPR RI Bentuk Panja RUU Polri, Diketuai Habiburokhman - JPNN.COM
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman resmi memimpin Panja RUU Polri setelah disahkan dalam rapat di kompleks parlemen, Senin (25/5) ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Polri dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

Diketahui, rapat pada Senin ini dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan dihadiri Menkum Supratman Andi Agtas untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri.

Habiburokhman dalam rapag kemudian meminta persetujuan peserta rapat pada Senin ini membentuk Panja RUU Polri.

Baca Juga:

"Hari ini dalam rapat ini kita sepakati Panja teman-teman sepakati kita bentuk Panja," kata dia bertanya dalam rapat.

Para peserta kemudian menjawab setuju, lalu Habiburokhman mengetuk palu sebagai tanda Panja RUU Polri terbentuk.

"Kita mohon berkenan untuk Ketua Panja Habiburokhman, disetujui," tanya Habiburokhman lagi.

Baca Juga:

Para peserta rapat kembali setuju, lalu Habiburokhman resmi ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU Polri. 

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkap lima aspek yang perlu dibahas ketika pemerintah dan DPR berencana merevisi UU Polri.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman resmi memimpin Panja RUU Polri setelah disahkan dalam rapat di kompleks parlemen, Senin (25/5) ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Panja RUU Polri  Komisi III DPRRI  Habiburokhman 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp