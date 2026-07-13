Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Komisi III Minta Jaksa Agung Singkirkan Lingkaran Febrie di Pidsus

Senin, 13 Juli 2026 – 17:24 WIB
Komisi III Minta Jaksa Agung Singkirkan Lingkaran Febrie di Pidsus - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Bersatu Siapkan Langkah Antisipasi Potensi Bencana Alam" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Foto: Dok. KWP

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyebut pihaknya telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi jalannya proses penyidikan kasus korupsi dan TPPU dengan tersangka eks Jampidsus Febrie Adriansyah. 

Hal demikian dikatakan Hinca menyikapi langkah polisi yang menyerahkan penyidikan kasus terkait Andrie ke kejaksaan.

Hinca menyebut pembentukan Panja untuk menjawab keraguan publik soal independensi jaksa menyidik Febrie.

Baca Juga:

"Pertama, kan, begini, karena itulah Komisi III bentuk Panja, mengawasi, satu," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). 

Legislator fraksi Demokrat itu mengaku sangat memaklumi jika masyarakat menaruh kecurigaan dan keraguan atas objektivitas para penyidik di kejaksaan memeriksa mantan atasan sendiri.

"Kami bisa terima, lah, itu keraguan kami dan keraguan masyarakat," ungkapnya.

Baca Juga:

Untuk memutus keraguan tersebut, Hinca menyarankan agar Kejagung mengerahkan jaksa bersih dari afiliasi Febrie demi menjaga maruah penyidikan.

"Artinya, enggak ada hubungan dengan pekerjaan selama ini. Kan, bisa dari luar. Artinya tetap jaksanya, satu," urai Hinca.

Publik meragukan independensi jaksa menangani perkara Febrie. Usul pencopotan pejabat terafiliasi eks Jampidsus menjadi jawaban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Febrie Adriansyah  Jampidsus  Kejaksaan Agung  Komisi Iii Dpr  Jaksa Agung  Hinca Panjaitan 
BERITA FEBRIE ADRIANSYAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp