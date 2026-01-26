Komisi III Rapat Bareng Kapolri, Bahas Evaluasi Hingga Rencana Kerja

Senin, 26 Januari 2026 – 10:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan agenda evaluasi dan rencana kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjadi legislator yang memimpin raker yang juga dihadiri Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan jajaran Kapolda.

Legislator fraksi Gerindra itu membuka raker dengan mengucap 'Salam Presisi' yang diikuti para peserta acara.

Habiburokhman kemudian memperkenalkan para pimpinan legislator Komisi III, termasuk Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam.

"Secara kasat mata ini bisa dilihat, full fraksi, full poksi, full anggota, dan forum terpenuhi. Saya mohon perkenan rekan-rekan rapat terbuka untuk umum," kata dia membuka rapat, lalu mengetuk palu sekali.

Habiburokhman kemudian menegaskan para legislator di ruang rapat diperkenankan berbicara dengan waktu tertentu.

"Kami rapat sampai jam 12.00, ya. Sepakat, ya, rekan-rekan," ujar dia.

Sementara itu, Jenderal Listyo meyebutkan Polri memandang serius agenda rapat bersama Komisi III pada Senin ini yang dibuktikan kehadiran seluruh pejabat utama di kepolisian.