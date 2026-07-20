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JPNN.com - Nasional - Hukum

Komisi III: Tak Ada Aturan Soal Izin Kepada Presiden Untuk Menetapkan Jaksa Tersangka

Senin, 20 Juli 2026 – 20:12 WIB
Komisi III: Tak Ada Aturan Soal Izin Kepada Presiden Untuk Menetapkan Jaksa Tersangka - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyebutkan tak ada aturan yang mengatur soal izin kepada Presiden RI, sebelum aparat penegak hukum mau menetapkan seorang jaksa sebagai tersangka.

"Tidak ada aturan yang mengatur bahwa seorang jaksa itu kalau mau ditersangkakan harus izin presiden," kata dia saat menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).

Legislator fraksi Golkar itu mengatakan aturan hanya menyebut izin Jaksa Agung ketika aparat hendak menetapkan penyidik Korps Adhyaksa sebagai tersangka.

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Namun, kata Soedeson, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir aturan itu, sehingga tak ada izin ketika aparat menetapkan jaksa tersangka.

"Itu sudah dibatalkan oleh MK," kata pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu.

Soedeson mengatakan aparat tak perlu memperoleh izin Presiden RI atau Jaksa Agung ketika menetapkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. 

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Toh, ujar dia, aparat tak perlu memperoleh izin Presiden RI ketika hendak menetapkan pejabat sekelas menteri sebagai tersangka. 

"Nah, menteri saja kalau ditangkap enggak usah izin Presiden," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyarankan Hotman Paris fokus ke urusan hukum ketimbang mengaitkan kasus Febrie ke Presiden RI.

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TAGS   Hotman Paris  Jaksa Agung  izin kepada presiden  Presiden Prabowo Subianto  eks jampidsus febrie adriansyah 
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