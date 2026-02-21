Close Banner Apps JPNN.com
Komisi IV Bakal Monitor Harga Bahan Pangan Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 – 13:41 WIB
Komisi IV Bakal Monitor Harga Bahan Pangan Selama Ramadan
Suasana Pasar (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyebut pihaknya akan memonitor harga pangan nasional selama Ramadan 1447 Hijriah, agar stabil dan terjangkau.

"Komisi IV concern untuk menjaga agar pangan terjangkau oleh masyarakat dengan harga yang baik," kata dia dalam keterangan pers Fraksi PKS dikutip Sabtu (21/2).

Legislator Dapil VII Jawa Timur (Jatim) itu mengaku ingin Ramadan 1447 Hijriah dilalui umat dengan mulus, sehingga isu kestabilan harga menjadi penting.

"Kami melaksanakan pengawasan terhadap pangan, sembilan kebutuhan pangan pokok nasional, agar masyarakat di bulan Ramadan ini bisa menghasilkan ibadah yang baik,” ujar Riyono.

Legislator fraksi PKS itu menekankan bahwa tidak hanya aspek keterjangkauan harga, Komisi IV juga memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan bahan pangan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Harga pangan yang terjangkau, harga pangan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, dan tentu pangan yang aman, berkualitas,” lanjutnya.

Riyono menuturkan Komisi IV bakal secara aktif mengawasi berbagai komoditas strategis, mulai dari beras, minyak goreng, gula, hingga hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih, agar tetap berada dalam batas HET.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengaku ingin Ramadan 1447 Hijriah dilalui umat dengan mulus, sehingga isu kestabilan harga menjadi penting.

