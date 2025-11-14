Komisi IV DPR Apresiasi Kinerja Pemerintahan Prabowo di Sektor Pangan

jpnn.com - Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029.

Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan hingga reformasi tata kelola pangan nasional.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menegaskan capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional.

“Pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024, telah memperlihatkan keseriusannya dalam bidang swasembada pangan. Kita mengapresiasi banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” kata Titiek Soeharto pada Jumat (14/11/2025).

Titiek mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025.

Menurut dia, upaya ini sebuah pencapaian penting mengingat pada 2023–2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

“Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024.