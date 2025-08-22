Komisi IV DPR Dukung Menko Zulhas Jalankan Tugas Penting dari Presiden Prabowo

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyambut baik penunjukan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan dan Swasembada Pangan Energi dan Air oleh Presiden Prabowo Subianto.

Yohan meyakini penugasan dari Presiden Prabowo itu akan mempercepat pelaksanaan program-program penting yang menjadi prioritas Kabinet Merah Putih dalam sektor ketahanan pangan, energi, dan air secara lebih baik, serta dapat bermanfaat secara langsung oleh masyarakat.

"Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR kami menyambut baik ditunjuknya Menko Pangan Pak Zulhas oleh Presiden Prabowo sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan Energi dan Air," kata Ahmad Yohan dalam keterangan persnya, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Menurut Yohan, dengan kemampuan leadership, komunikasi, dan karakter Zulhas yang dapat diterima banyak pihak, dapat menjadikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo terkait kedaulatan pangan, energi dan air bisa berjalan lebih baik.

"Kami mendukung penuh Pak Zulhas untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik demi negara dan rakyat," ucap legislator PAN itu.

Dia menyebutkan banyak program pembangunan prioritas di era Prabowo dalam hal kedaulatan dan ketahanan di sektor pangan, energi, dan air yang mesti dikawal agar berjalan baik, seperti pembangunan kawasan lumbung pangan baru.

Oleh karena itu, dia memastikan Komisi IV DPR akan mendukung sepenuhnya agar program-program tersebut bisa berhasil demi kesejahteraan masyarakat.

"Semangat Presiden Prabowo dalam hal kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi sangat penting bagi masa depan negara, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Yohan.