Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Komisi IV DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan 2026 dan SPMB

Selasa, 20 Januari 2026 – 14:05 WIB
Komisi IV DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan 2026 dan SPMB - JPNN.COM
Komisi IV DPRD Kota Bogor mengevaluasi anggaran pendidikan 2026 dan pelaksanaan SPMB. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mengevaluasi rencana anggaran pendidikan Tahun 2026 serta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Rapat ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor pendidikan daerah.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor serta jajaran Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur.

Baca Juga:

Dalam pengantarnya, Fajar menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan agar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.

Menurutnya, evaluasi ini diperlukan untuk memastikan anggaran Tahun 2026 berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Bogor.

Pada pembahasan anggaran, Komisi IV menyoroti sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan, antara lain peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta program peningkatan mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.

Baca Juga:

“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi peserta didik,” kata Fajar.

Selain anggaran, rapat kerja juga membahas evaluasi pelaksanaan SPMB. Komisi IV mencermati kesiapan sistem, mekanisme zonasi, transparansi proses seleksi, hingga penanganan pengaduan masyarakat, serta mendorong penyempurnaan agar pelaksanaannya makin objektif dan akuntabel.

Komisi IV DPRD Kota Bogor mengevaluasi anggaran pendidikan 2026 dan pelaksanaan SPMB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Komisi IV DPRD Kota Bogor  DPRD Kota Bogor  Anggaran Pendidikan  SPMB 
BERITA KOMISI IV DPRD KOTA BOGOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp