Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komisi IX DPR RI Kunjungi Pabrik Sido Muncul, Irwan Hidayat Sarankan Anggaran Riset Tanaman Obat

Senin, 15 September 2025 – 19:53 WIB
Komisi IX DPR RI Kunjungi Pabrik Sido Muncul, Irwan Hidayat Sarankan Anggaran Riset Tanaman Obat - JPNN.COM
Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat menyambut Komisi XI DPR RI yang mengunjungi pabrik. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, SEMARANG - Anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke pabrik PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (12/9).

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung proses produksi jamu modern dan berdiskusi mengenai potensi pengembangan industri serta pemanfaatannya dalam sistem kesehatan nasional.

Rombongan Komisi IX DPR RI yang hadir, di antaranya Edy Wuryanto, Sihar P.H. Sitorus, Eko Kurnia Ningsih, Ade Rezki Pratama, Arzeti Bilbina Setyawan, dan Muh. Haris.

Baca Juga:

Selain itu, turut hadir anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Subchan Gatot, Kepala Kanwil BPJS Jateng-DIY Hesnypita, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Ketenagakerjaan Estiarty Haryani, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha beserta jajaran.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung bagaimana Sido Muncul, sebagai salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia, menerapkan teknologi modern dalam proses produksinya.

Edy Wuryanto selaku perwakilan Komisi IX DPR RI, mengungkapkan kekagumannya terhadap proses produksi Tolak Angin yang higienis dan modern.

Baca Juga:

"Saya sangat terkesan dengan teknologi yang digunakan, kebersihan proses produksinya, termasuk juga saya melihat karyawan-karyawannya sudah semuanya health, safety, environment-nya sangat bagus," kata Edy.

Edy juga menyoroti fakta produk Tolak Angin telah menembus pasar internasional, bahkan dapat ditemukan di Filipina. 

Komisi IX DPR RI mengunjungi pabrik Sido Muncul, Irwan Hidayat menyarankan anggaran riset tanaman obat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sido Muncul  Tolak Angin  Komisi IX DPR  pabrik  BPJS Ketenagakerjaan 
BERITA SIDO MUNCUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp