Komisi IX DPR RI Kunjungi Pabrik Sido Muncul, Irwan Hidayat Sarankan Anggaran Riset Tanaman Obat

jpnn.com, SEMARANG - Anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke pabrik PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (12/9).

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung proses produksi jamu modern dan berdiskusi mengenai potensi pengembangan industri serta pemanfaatannya dalam sistem kesehatan nasional.

Rombongan Komisi IX DPR RI yang hadir, di antaranya Edy Wuryanto, Sihar P.H. Sitorus, Eko Kurnia Ningsih, Ade Rezki Pratama, Arzeti Bilbina Setyawan, dan Muh. Haris.

Selain itu, turut hadir anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Subchan Gatot, Kepala Kanwil BPJS Jateng-DIY Hesnypita, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Ketenagakerjaan Estiarty Haryani, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha beserta jajaran.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung bagaimana Sido Muncul, sebagai salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia, menerapkan teknologi modern dalam proses produksinya.

Edy Wuryanto selaku perwakilan Komisi IX DPR RI, mengungkapkan kekagumannya terhadap proses produksi Tolak Angin yang higienis dan modern.

"Saya sangat terkesan dengan teknologi yang digunakan, kebersihan proses produksinya, termasuk juga saya melihat karyawan-karyawannya sudah semuanya health, safety, environment-nya sangat bagus," kata Edy.

Edy juga menyoroti fakta produk Tolak Angin telah menembus pasar internasional, bahkan dapat ditemukan di Filipina.