Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Komisi Reformasi Polri Bahas Isu Kepolisian di Bawah Kementerian

Kamis, 22 Januari 2026 – 10:14 WIB
Komisi Reformasi Polri Bahas Isu Kepolisian di Bawah Kementerian - JPNN.COM
Ilustrasi Polri. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan munculnya gagasan terkait adanya kementerian yang menaungi Polri, dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Dia menyebut gagasan kepolisian di bawah kementerian itu sama seperti Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menaungi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Baca Juga:

Pada sisi lain, sebagian pihak dalam komisi tetap menghendaki struktur Polri sama seperti sekarang.

Walakin, keputusan tentang gagasan ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri dituangkan perinciannya dalam undang-undang, meski Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengaturnya.

Menko Yusril menyampaikan pada struktur kelembagaan TNI, terdapat Kemenhan sebagai kementerian yang mengoordinasikan masalah personel, anggaran, persenjataan, dan lain-lain.

Baca Juga:

Sementara tugas pokok TNI tetap berada di bawah komando panglima TNI, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Akan tetapi dalam pembahasan para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril menyebutkan terdapat pula pendapat bahwa antara TNI dan Polri tidak harus sama-sama berada di bawah kementerian.

Komisi Reformasi Polri membahas gagasan soal kepolisian di bawah kementerian, seperti Kemenhan menaungi TNI. Keputusan ada pada Presiden Prabowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polri  Reformasi Polri  Kementerian  TNI  Kemenhan  Yusril Ihza Mahendra  Komisi Reformasi Polri  Prabowo Subianto 
BERITA POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp