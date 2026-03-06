Komisi Reformasi Polri Sudah Selesaikan Tugas, Tinggal Lapor Presiden

jpnn.com - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut timnya telah menyelesaikan seluruh tugas dalam merumuskan rekomendasi reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Jimly, hasil kerja komisi juga tinggal menunggu kesempatan untuk dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna mendapatkan arahan lebih lanjut terkait sejumlah keputusan strategis.

"Saya perlu lapor bahwa Komisi Percepatan Reformasi sudah selesai menjalankan tugasnya, tinggal ada keputusan-keputusan yang kami tidak bisa putuskan sendiri. Nah, perlu melapor dulu, mendapat arahan dari beliau," kata Jimly ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa komisi telah berupaya meminta waktu kepada Presiden untuk memaparkan laporan tersebut. Namun, agenda kepala negara yang padat membuat pertemuan itu belum dapat terlaksana.

Menurut Jimly, rencana pelaporan sempat dijadwalkan sebelum Presiden melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Namun, hal tersebut tertunda, dan setelah Presiden kembali, situasi geopolitik internasional yang memanas kembali mempengaruhi jadwal pertemuan.

Jimly menegaskan kepada masyarakat bahwa komisi yang dipimpinnya telah menuntaskan seluruh proses kerja. Karena itu, langkah selanjutnya adalah menyampaikan laporan resmi kepada Presiden agar rekomendasi reformasi tersebut dapat ditindaklanjuti.

Dia berharap dapat memanfaatkan momentum pertemuan informal, termasuk dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa, untuk menyampaikan secara langsung permintaan waktu kepada Presiden.

"Makanya saya manfaatkan ini, ya, buka puasa sore ini, untuk kasak-kusuk supaya Presiden menyediakan waktu supaya selesai satu masalah dalam negeri," imbuhnya.