Komisi V DPR RI Minta Seluruh Stakeholder Berkolaborasi Dalam Pencarian Pesawat

Minggu, 18 Januari 2026 – 13:23 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta seluruh stakeholder berkolaborasi dalam pencarian pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).

Basarnas, Polri, TNI,  dan Badan SAR Daerah harua bekerja sama dalam pencarian pesawat serta penyelamatan penumpang.

“Kami menekankan pentingnya kecepatan dari Basarnas, Polri, TNI dan potensi SAR di daerah dalam berkolaborasi terkait operasi pencarian dan penyelamatan penumpang pesawat," kata Ridwan di Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Politikus Partai Golkar ini meminta pemerintah memberikan pelayanan informasi yang jelas terkait peristiwa jatuhnya pesawat tersebut.

Pemerintah juga harus memberikan upaya-upaya terbaik dalam pencarian pesawat dan penyelamatan penumpang.

“Bentuk posko untuk pelayanan informasi kepada keluarga," tegas anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tenggara ini.

Dalam cuaca ekstrim yang terjadi seperti sekarang, Ridwan meminta agar Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan operator transportasi udara memprioritaskan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Kemudian memastikan kelayakan operasional pesawat serta memperhatikan informasi cuaca ekstrim yang disampaikan BMKG.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta seluruh stakeholder berkolaborasi dalam pencarian pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Maros, Sulawesi Selatan.

