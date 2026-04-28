Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komisi V Minta Pemerintah Tanggung Biaya Korban Tabrakan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 – 11:41 WIB
Tim gabungan berupata mengevakuasi korban tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Ilustrasi. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah bisa menanggung biaya dan santunan bagi korban kecelakaan kereta di Bekasi yang terjadi pada Senin (27/4) malam.

Diketahui, tujuh jiwa meninggal dunia dan 81 orang mengalami luka-luka setelah terjadi kecelakaan kereta di Bekasi.

"Sepenuhnya pembiayaan dan penanganan penyantunan bisa sepenuhnya ditangani oleh pemerintah," kata Huda kepada awak media, Selasa (28/4).

Legislator fraksi PKB itu juga meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turun ke lapangan melakukan investigasi mencari tahu penyebab kecelakaan. 

“Dalam jangka pendek ini secara bersamaan kami minta teman-teman KNKT langsung turun ke lapangan dan memastikan melakukan investigasi tuntas penyebab dari kecelakaan ini,” ujarnya.

Adapun, kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam, melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line.

Huda juga meminta pihak KAI dan stakeholder terkait mengevaluasi menyeluruh perihal perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.

Dalam insiden Argo Bromo menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur, kecelakaan disinyalir akibat mobil taksi hijau yang berhenti di perlintasan sebidang.

Huda juga meminta pihak KAI dan stakeholder terkait mengevaluasi menyeluruh perihal perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Kecelakaan Kereta Api  Stasiun Bekasi Timur  Korban  Syaiful Huda 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp