Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komisi VI DPR Diminta Dukung Pengembalian Hak Pensiun Bagi Anggota PPGIA Terdampak Restrukturisasi Jiwasraya

Senin, 10 November 2025 – 20:00 WIB
Komisi VI DPR Diminta Dukung Pengembalian Hak Pensiun Bagi Anggota PPGIA Terdampak Restrukturisasi Jiwasraya - JPNN.COM
Ketua Peduli Purnabakti Garuda Indonesia (PPGIA) Syahrul Tahir saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/11/2024). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Peduli Purnabakti Garuda Indonesia (PPGIA) Syahrul Tahir menyampaikan permohonan dukungan Komisi VI DPR RI agar mengembalikan hak pensiun anggotanya yang terdampak kebijakan restrukturisasi utang PT Asuransi Jiwasraya sesuai peraturan perundang-undangan.

Syahrul Tahir menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/11/2024)

Syahrul menegaskan hak pensiun merupakan hak dasar yang dijamin undang-undang dan tidak boleh dikurangi oleh kebijakan restrukturisasi.

Baca Juga:

“Kami memohon agar hak pensiun anggota PPGIA yang menjadi korban kebijakan restrukturisasi Jiwasraya dikembalikan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,” ujar Sahrul.

PPGIA: Wadah Perjuangan Pensiunan Garuda Indonesia

PPGIA merupakan organisasi berbadan hukum yang berdiri pada 11 Mei 2022 melalui akta notaris No. 05 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 9 Juni 2022.

Baca Juga:

Organisasi ini menjadi wadah perjuangan para purnabakti PT Garuda Indonesia untuk mempertahankan hak-hak kesejahteraan mereka.

Menurut Syahrul, PPGIA menekankan bahwa kebijakan restrukturisasi Jiwasraya berdampak langsung pada kehidupan para pensiunan yang kini memasuki usia lanjut.

Ketua Peduli Purnabakti Garuda Indonesia (PPGIA) Syahrul Tahir meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar mengembalikan hak pensiun bagi anggota PPGIA.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Komisi VI DPR  DPR  hak pensiun  restrukturisasi Jiwasraya 
BERITA KOMISI VI DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp