Komisi VI Dukung Integrasi 3 Subholding Pertamina, Sesuai Kebijakan Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Inisiatif Pertamina untuk menggabungkan tiga subholding mendapat dukungan Komisi VI DPR.

Dukungan tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan PT Pertamina, di Jakarta, pada Kamis (11/9).

”Komisi VI DPR RI mendukung PT Pertamina beserta Subholding untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Rencana penggabungan operasional Sub Holding PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping sebagai penyelarasan prioritas inisiatif perusahaan dan sejalan dengan arah kebijakan Badang Pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara),” kata Wakil Ketua Komisi VI, Adisatrya Suryo Sulisto.

Selain itu, Komisi VI juga mendukung konsolidasi sejumlah unit usaha yang berada di luar bisnis utama PT Pertamina, sehingga fokus pada bisnis inti di sektor minyak dan gas, serta energi terbarukan, sesuai arahan dan kajian bersama Danantara.

"Kami akan melakukan integrasi hilir yaitu penggabungan operasional antara PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional dan juga Pertamina International Shipping yang kita targetkan akan selesai pada akhir tahun 2025," ujar Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam RDP tersebut.

Terkait hal itu, Simon mengungkapkan perseroan ke depan akan lebih fokus pada bisnis inti yakni di sektor minyak dan gas serta energi terbarukan.

Dengan demikian, sejumlah unit usaha yang berada di luar bisnis utama akan dipisahkan atau spin off dari perseroan.

Komisi VI menyikapi positif rencana integrasi bisnis hilir Pertamina. Rencana tersebut, dinilai sejalan dengan semangat dan arah arah kebijakan Danantara.