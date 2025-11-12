Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Komisi VIII Dukung PBNU yang Menyesalkan Tindakan Gus Elham

Rabu, 12 November 2025 – 16:49 WIB
Komisi VIII Dukung PBNU yang Menyesalkan Tindakan Gus Elham - JPNN.COM
Maman Imanulhaq. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menyesalkan tindakan yang dilakukan pendakwah Elham Yahya Luqman (Gus Elham) terhadap anak-anak.

Hal demikian seperti disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq melalui layanan pesan, Rabu (12/11).

Maman menganggap tindakan Gus Elham terhadap anak-anak bertentangan dengan nilai Islam, sehingga Komisi VIII mendukung sikap PBNU.

Baca Juga:

"Menyampaikan dukungan penuh terhadap sikap PBNU yang menyesalkan tindakan dan perilaku pendakwah Elham Yahya Luqman (Gus Elham) yang tidak mencerminkan akhlakul karimah serta bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam," kata dia melalui keterangan persnya.

Komisi VIII, kata Maman, mengecem perilaku yang merendahkan martabat manusia, terlebih terhadap anak-anak.

"Dakwah yang seharusnya menjadi sarana pencerahan dan pendidikan moral justru tercoreng jika dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip bil hikmah wal mau’izhah al-hasanah," lanjut legislator fraksi PKB itu.

Baca Juga:

Maman menyatakan Komisi VIII meminta setiap dai dan tokoh agama bertanggung jawab secara moral dan sosial sebagai teladan umat.

"Bukan sebaliknya menimbulkan kegaduhan atau trauma sosial," ujar Maman.

Komisi VIII DPR RI mengecam perilaku yang merendahkan martabat manusia, terlebih terhadap anak-anak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBNU  pelecehan seksual  ponpes  DPR 
BERITA PBNU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp