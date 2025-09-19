Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Komisi X DPR Berharap Erick Thohir Tidak Menganaktirikan Program Kepemudaan

Jumat, 19 September 2025 – 06:20 WIB
Komisi X DPR Berharap Erick Thohir Tidak Menganaktirikan Program Kepemudaan - JPNN.COM
Anggota Komisi X DPR Robert J. Kardinal. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kalangan DPR meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir tidak hanya fokus pada pengembangan olahraga, tapi juga konsen dalam peningkatan peran pemuda.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berharap Menteri Erick baru mampu menghadirkan tata kelola olahraga yang transparan, memperkuat pembinaan atlet sejak dini, serta menjadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa.

“Di sisi lain, kami juga menanti terobosan beliau dalam membuka ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk berperan aktif di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kreativitas,” kata Hetifah, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/9).

Baca Juga:

Hetifah menegaskan Komisi X selalu siap bersinergi memastikan implementasi Undang-Undang Keolahragaan dan UU Kepemudaan.

Sekaligus mendorong program strategis yang menjadikan pemuda motor pembangunan dan olahraga Indonesia berprestasi di tingkat dunia.

Karena itu, dia mewanti Menteri Erick jangan hanya fokus pada kemajuan olahraga semata, namun juga kemajuan pemuda Indonesia yang jumlahnya mencapai 51,84 juta jiwa atau mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia.

Baca Juga:

Sedangkan jumlah atlet, misalnya dalam PON 2021 yang terlibat adalah 11 ribuan atlet.

“Jadi harus proporsional dalam menjalankan program kepemudaan dan keolahragaan, sesuai jumlah sumberdaya manusia yang diperhatikan. Mudah-mudahan kita tidak melewatkan bonus demografi kita, dengan memaksimalkan potensi para pemuda ini,” pungkasnya.

Menurut politisi senior Fraksi Golkar DPR Robert J. Kardinal, berdasarkan pengamatannya selama ini, Kemenpora selalu menjadikan olahraga sebagai program utama

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erick Thohir  menteri pemuda dan olahraga  Komisi X DPR  Robert Kardinal 
BERITA ERICK THOHIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp