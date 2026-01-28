Komisi X DPR RI Apresiasi Seleksi Terbuka Deputi Kemenpora Dibuka untuk Kalangan Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga

Seleksi ini menjadi sorotan karena memberikan kesempatan bagi kalangan profesional non-ASN untuk menduduki jabatan eselon I tersebut.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai kebijakan ini sebagai wujud nyata transformasi Kemenpora untuk mencari sosok pemimpin yang berkualitas ang mampu membawa olahraga tanah air bersaing di kancah global.

“Terobosan ini menunjukkan Kemenpora sedang meningkatkan kualitas sumber dayanya. Dengan dibukanya peluang bagi kalangan profesional, diharapkan muncul inovasi dan kebijakan tepat guna membawa produk olahraga kita bersaing di tingkat dunia,” kata Hetifah di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Hetifah juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini. Dia meminta seleksi harus berjalan secara obyektif tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses seleksi ini dilakukan. Bukan hanya memberi kesempatan kepada masyarakat luas yang memiliki kemampuan, tetapi seleksi juga harus berjalan terbuka, transparan, obyektif dan tidak ada intervensi,” ujarnya.

Rangkaian seleksi ini akan berlangsung dalam delapan tahap. Dimulai dari tahapan pertama yaitu pengumuman secara detail perihal seleksi ini mulai 2 Februari 2026.

Tahapan ini meliputi pengumuman persyaratan dan peraturan seleksi, yang akan disampaikan melalui laman resmi Kemenpora, tepatnya di https://kemenpora.go.id/pengumuman dan laman Badan Kepegawaian Negara (BKN) di https://asnkarier.bkn.go.id.(ray/jpnn)