Komisi X DPR RI Belum Pernah Diajak Pemerintah Bahas Pembentukan Universitas RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyebut pihaknya beluk pernah diajak pemerintah untuk membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI).

"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (23/7).

Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menyebut DPR belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI.

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"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin serta menjamin tidak ada duplikasi peran," kata Lalu.

Dia mengatakan DPR tentu akan menjalankan fungsi pengawasan anggaran dari rencana pembentukan URI jika sebelumnya dikomunikasikan ke parlemen.

"Namun, saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat rapat kerja dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," ujar Lalu.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan URI telah dipersiapkan sejak lama dan terinspirasi dari sejumlah negara yang memiliki lembaga pendidikan khusus untuk mencetak pemimpin pemerintahan.

"Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan nggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/7).