Komisi X DPR Setujui Naturalisasi Luke-Mitchell, PSSI Diminta Rutin Lapor Dampak Program

jpnn.com - JAKARTA - Komisi X DPR RI menyetujui proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).

Persetujuan tersebut dibarengi sejumlah catatan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait pelaksanaan program naturalisasi.

Pimpinan rapat Lalu Hadrian Irfani mengatakan Komisi X DPR menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada kedua pemain keturunan tersebut.

"Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Saudara Mitchell Lee Baker dan Saudara Luke Anthony Vickery," kata Hadrian yang juga wakil ketua Komisi X DPR RI itu.

Meski demikian, DPR memberikan sejumlah syarat dan catatan. Hadrian menyatakan bahwa kebijakan naturalisasi harus dijalankan secara selektif dan tidak mengesampingkan pembinaan pemain lokal.

"Naturalisasi terhadap olahragawan harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen olahragawan naturalisasi, kriteria yang jelas dan transparan, pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan bagi regenerasi pemain, dan evaluasi yang berkelanjutan," ujarnya.

Komisi X DPR juga secara khusus meminta PSSI dan Kemenpora memberikan laporan rutin terkait efektivitas program naturalisasi yang telah dijalankan.

"Mendesak menpora RI dan PSSI menyampaikan laporan berkala mengenai pencapaian program naturalisasi, kontribusi atlet yang dinaturalisasi, serta dampaknya terhadap pengembangan dan prestasi sepak bola nasional," tutur Hadrian.