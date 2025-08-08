Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Komisi XI Disebut Terima Dana CSR BI, Mekeng Sebut Anggota Hanya Mengusulkan

Jumat, 08 Agustus 2025 – 20:24 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng. Foto: Dok. DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyebutkan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) periode 2020-2023 tidak mengalir ke legislator yang membidangi keungan tersebut.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal kabar mayoritas anggota Komisi XI menerima dana PSBI dan PJK periode 2020-2023.

"Tidak dibagikan ke anggota," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).

Dia mengatakan dana PSBI atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI dan PJK disalurkan langsung ke rumah ibadah yang diusulkan legislator Komisi XI.

"Anggota tidak pernah megang uang sama sekali. Anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia, bilang ini ada masjid di daerah sini, minta tolong dibantu," kata Ketua Fraksi Golkar di MPR RI itu.

Diketahui, KPK menetapkan legislator Komisi XI periode 2019-2024 sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI dan PJK.

Kedua tersangka ialah legislator dari Fraksi Gerindra dan NasDem, masing-masing Heri Gunawan serta Satori.

Penetapan dua tersangka setelah KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 52 dan 53.

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyebutkan pihaknya hanya menyarankan ke BI untuk menyalurkan dana CSR.

TAGS   csr bi  Bank Indonesia  Komisi XI  Dana Csr  Melchias Markus Mekeng  Golkar 
