Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Komisi XI DPR RI Cecar BI Soal Kurs Rupiah Terus Merosot

Senin, 18 Mei 2026 – 18:03 WIB
Komisi XI DPR RI Cecar BI Soal Kurs Rupiah Terus Merosot - JPNN.COM
Komisi XI DPR RI Cecar BI Soal Kurs Rupiah Terus Merosot. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mencecar Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Kerja, Senin (18/5).

Harris meminta penjelasan mengenai penyebab anjloknya nilai tukar Rupiah yang kini menembus level Rp17.600 dan terus merangkak menuju Rp17.700 per dolar AS.

Dia menyoroti fenomena psikologis di tengah masyarakat seiring pelemahan tersebut.

Baca Juga:

"Kurs Rupiah sempat menyentuh level Rp 17.600, bahkan muncul ejekan kalau menyentuh, 17.845, '17.8.45' indonesia merdeka," kata Harris.

Meskipun otoritas moneter dalam presentasinya mengeklaim posisi Rupiah masih relatif stabil jika dibandingkan dengan negara lain, Harris menilai realitanya berbeda.

Menurut Harris, persoalan utama yang dirasakan masyarakat saat ini terkait persepsi terhadap ekonomi nasional yang kian melemah.

Baca Juga:

Harris mempertanyakan efektivitas berbagai langkah yang telah dikerahkan oleh Bank Indonesia.

BI tercatat sudah melakukan intervensi besar-besaran di pasar yang mengakibatkan cadangan devisa menyusut signifikan dari USD 156 miliar menjadi USD 146 miliar.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mencecar Gubernur Bank Indonesia (BI) terkait kurs yang terus merosot.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Komisi XI DPR  BI  Bank Indonesia  rupiah  Gubernur Bank Indonesia 
BERITA KOMISI XI DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp