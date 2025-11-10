Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Komisi XI Gelar Uji Kelayakan Terhadap 6 KAP Senin Ini, Silakan Disimak Namanya

Senin, 10 November 2025 – 14:48 WIB
Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepututan terhadap enam Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepututan terhadap enam Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. menyebutkan uji kelayakan dilakukan pihaknya guna menjaring KAP yang berkompeten dan berpengalaman.

"Komisi XI melakukan fit and proper atas KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk dapat menilai kelayakan, kemampuan teknis, pengalaman, dan metode substansi pemeriksaan," kata Dolfie, Senin (10/11).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan akuntan publik yang diuji pada Senin ini berasal dari usulan BPK dan Menteri Keuangan (Menkeu).

"Akuntan publik ditunjuk oleh DPR RI (Komisi XI) atas usulan dari BPK dan Menkeu," kata Dolfie.

Dia menjelaskan akuntan publik yang terpilih bakal bertugas memeriksa seluruh pengelolaan keuangan negara di BPK.

Dari situ, lanjut Dolfie, Komisi XI DPR RI bakal menerapkan prosedur sesuai aturan dalam proses uji kelayakan terhadap enam KAP.

"Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara keuangan tahunan BPK dilakukan oleh Akuntan Publik," katanya.

TAGS   KAP  akuntan  DPR  akuntan publik 
