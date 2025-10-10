Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Komisi XIII DPR Bawa Kasus Ini Dibahas Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

Jumat, 10 Oktober 2025 – 19:12 WIB
Komisi XIII DPR Bawa Kasus Ini Dibahas Pansus Penyelesaian Konflik Agraria - JPNN.COM
Sugiat Santoso, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyebut pihaknya akan membawa kasus konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL) melawan rakyat kawasan Danau Toba ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.

Sebab, kata dia, hal demikian menjadi poin keputusan saat Komisi XIII melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Medan pada Jumat (3/10) kemarin.

"Membawa kasus konflik TPL vs rakyat kawasan Danau Toba ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah dibentuk DPR," kata Sugiat kepada awak media, Jumat (10/10).

Baca Juga:

Adapun, RDPU pada pekan lalu dihadiri perwakilan masyarakat kawasan Danau Toba, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta manajemen PT TPL.

Sugiat mengatakan dalam rapat Komisi XIII DPR RI juga mendorong sejumlah kementerian dan lembaga terlibat dalam penyelesaian konflik TPL dengan warga Danau Toba dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Sugiat mengatakan TGPF bisa dipimpin langsung Kementerian Hukum dan HAM RI yang melakukan koordinasi bersama Komnas HAM, LPSK, dan aparat penegak hukum.

Baca Juga:

Tim tersebut bertugas memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dinilai bersifat struktural dan sistematis dalam pelaksanaan konsesi PT TPL.

"Komisi XIII DPR juga mendorong Kementerian HAM, Komnas HAM, dan LPSK segera membentuk TGPF untuk menindak lanjutkan dugaan pelanggaran ham di kasus tersebut," kata dia.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyebut kasus TPL melawan rakyat kawasan Danau Toba bakal dibawa ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Komisi Iii Dpr  Konflik Agraria  TPL  Danau Toba 
BERITA KOMISI III DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp