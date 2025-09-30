Komisi XIII Minta Kasus Arya Daru Dibuka Lagi, Usulkan Ekshumasi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XIII DPR RI mendorong pembentukan Tim Investigasi Independen oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan melibatkan pihak keluarga korban dari kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan.

Hal demikian seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan keluarga Arya Daru di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

"Komisi XIII DPR RI meminta Menteri Luar Negeri untuk membentuk Tim Investigasi Independen yang melibatkan keluarga dan pihak terkait sebagai bagian dari tanggung jawab Kementerian Luar Negeri atas kematian seorang diplomat almarhum Arya Daru Pangayunan," ujar Andreas, Selasa.

Baca Juga: Rentetan Teror Dialami Keluarga Diplomat Kemenlu Arya Daru

Komisi XIII juga mendorong Menteri HAM Natalius Pigai bisa meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kembali kasus tewasnya Arya Daru.

"Komisi XIII DPR RI mendorong Menteri HAM untuk menyampaikan permintaan resmi kepada Presiden Republik Indonesia agar menginstruksikan Kapolri membuka kembali atau ekshumasi untuk dilakukan penyelidikan kasus ini secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel, serta memastikan adanya perlindungan bagi keluarga korban," demikian kesimpulan RDPU tersebut.

Diketahui, Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) pagi.

Baca Juga: Kesimpulan Penyidik di Kasus Kematian Arya Daru Belum Bisa Menenangkan Hati Keluarga

Ketika ditemukan, posisi tubuh Arya tergeletak di atas kasur dengan kepala dibungkus plastik dan dililit lakban berwarna kuning.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan atas kasus ini.