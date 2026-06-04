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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Komitmen Aice Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbuah Manis

Kamis, 04 Juni 2026 – 12:51 WIB
Komitmen Aice Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbuah Manis - JPNN.COM
Aice menerima penghargaan TOP CSR Awards 2026. Foto: aice

jpnn.com, JAKARTA - AICE Group kembali menorehkan prestasi di bidang tanggung jawab sosial perusahaan - TOP CSR Awards 2026 dengan predikat tertinggi #Star 5.

Selain itu, mengantarkan CEO Aice Group, Jack Wang, menerima penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2026.

Penghargaan menempatkan Aice sejajar dengan sejumlah perusahaan besar nasional dari berbagai sektor industri.

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TOP CSR Awards sendiri dikenal sebagai salah satu ajang penghargaan CSR terbesar di Indonesia.

Penilaiannya mengacu pada standar ISO 26000, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta penerapan strategi bisnis yang berkelanjutan.

Ketua Penyelenggara TOP CSR Awards 2026, M. Lutfi Handayani, mengatakan penilaian dilakukan berdasarkan keselarasan program CSR dengan strategi bisnis perusahaan, tata kelola, implementasi ESG, hingga dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan.

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Menurut dia, Aice dinilai mampu menghadirkan model bisnis dan proses operasional yang melampaui standar keberlanjutan yang berlaku.

Di balik penghargaan tersebut, Aice menyoroti inovasi produk yang lebih sehat, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada konsumen.

AICE Group kembali menorehkan prestasi di bidang tanggung jawab sosial perusahaan - TOP CSR Awards 2026 dengan predikat tertinggi #Star 5.

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TAGS   Aice  program CSR Aice  TOP CSR Awards 2026  Tanggung Jawab Sosial 
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