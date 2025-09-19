Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Komitmen ATR Cycling Menjadi One Stop Bcycle Needs

Jumat, 19 September 2025 – 09:47 WIB
Komitmen ATR Cycling Menjadi One Stop Bcycle Needs - JPNN.COM
Sepeda listrik yang tersedia di ATR Cycling. Foto: unitedbike

jpnn.com, JAKARTA - Sejak berdiri pada 2019, ATR Cycling hadir dengan misi menjadi solusi belanja sepeda yang mudah, lengkap, dan terpercaya.

ATR Cycling adalah platform online yang menangani penjualan sepeda, sepeda listrik, aksesori, dan spare parts.

Tidak hanya melalui website resmi www.ATRCycling.com, ATR Cycling juga hadir di berbagai marketplace populer seperti Tokopedia, Shopee, BliBli, dan Lazada.

Kehadiran itu memudahkan pelanggan untuk mengakses produk-produk ATR Cycling di berbagai kanal digital, dengan pengalaman belanja yang nyaman dan aman.

“ATR Cycling dibangun atas dasar semangat untuk menghadirkan pengalaman belanja sepeda yang menyeluruh — tidak hanya produk berkualitas, tetapi juga layanan yang bisa dipercaya."

"Kami ingin ATR Cycling menjadi sahabat para pesepeda. Dengan adanya beragam jenis produk dari berbagai merek yang ada di platform kami, pilihan konsumen makin lengkap dan relevan,” jelas Direktur PT Bintang Mas Lestari Winston Mulyadi dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Merunut pada awal terbentuknya, ATR Cycling merupakan toko sepeda online yang didirikan oleh PT. Bintang Mas Lestari sejak 2019.

Menawarkan berbagai kategori sepeda mulai dari sepeda gunung (MTB), sepeda urban, hybrid, lipat, sepeda anak, hingga sepeda listrik.

Menawarkan berbagai kategori sepeda mulai dari sepeda gunung (MTB), sepeda urban, hybrid, lipat, sepeda anak, hingga sepeda listrik.

