Komitmen CKB Logistics Kurangi Emisi Karbon dengan Membangun Solar Panel

jpnn.com, JAKARTA - Anak usaha PT ABM Investama (ABMM), PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) berkomitmen terhadap pengurangan emisi karbon.

CKB Logistics Cakung dipilih menjadi focus area dengan berbagai inovasi, salah satunya skylight di gudang yang mampu menurunkan konsumsi listrik hingga 15 persen sebagai bentuk upaya mendukung target nasional menuju emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 dan pembangunan hijau berkelanjutan.

Direktur Utama CKB Logistics Iman Sjafei mengatakan proyek ini merupakan upaya nyata perusahaan dalam mendukung efisiensi operasional sekaligus kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

“Kami juga akan mengembangkan pilot project solar panel di Samarinda,” kata Iman di CKB Logistics Cakung, Rabu (16/7).

Dia mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam mendukung target ABMM menurunkan emisi karbon sebesar 16 persen pada 2030.

CKB Logistics Cakung dipilih menjadi focus area dengan berbagai inovasi seperti pergantian armada, pemasangan smart cabin untuk memantau perilaku berkendara, hingga skylight di gudang.

Keberhasilan program ini diukur melalui sejumlah indikator kuantitatif, seperti total emisi CO yang berhasil dikurangi, persentase pengurangan konsumsi listrik dan bahan bakar, serta usia rata-rata armada.

Emisi dihitung menggunakan faktor emisi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yaitu 2,7 kg CO?e per liter diesel dan 0,785 kg CO?e per kWh listrik.