JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Komitmen Didimax Jadi Tempat Belajar Forex yang Terpercaya

Rabu, 04 Maret 2026 – 12:12 WIB
Komitmen Didimax Jadi Tempat Belajar Forex yang Terpercaya - JPNN.COM
Perusahaan Didimax Berjangka membangun pusat Edukasi Trading Forex Gratis di Bandung. Foto: Didimax

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah peningkatan minat masyarakat terhadap investasi dan trading online, Didimax hadir sebagai solusi edukasi forex yang profesional, terstruktur, dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Sebagai broker forex resmi yang terdaftar dan diawasi oleh regulator di Indonesia, Didimax tidak hanya menyediakan layanan transaksi trading, tetapi juga dikenal luas sebagai 'Tempatnya Belajar Forex'.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program edukasi gratis yang dirancang untuk membantu pemula hingga trader berpengalaman meningkatkan kemampuan mereka.

Didimax menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran antara lain, kelas edukasi forex untuk pemula hingga mahir, webinar dan seminar rutin, bimbingan langsung dengan mentor profesional, analisa pasar harian, dan Trading plan dan strategi teruji.

"Dengan metode pembelajaran yang sistematis, peserta tidak hanya memahami teori dasar forex, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara langsung dengan pendampingan mentor," ungkap Yadi Supriyadi, Komisaris Utama Didimax dalam keterangan resmi, Rabu (4/3).

Menurutnya, salah satu keunggulan Didimax yakni dukungan mentor yang berpengalaman di bidang trading forex.

Peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung mengenai, manajemen risiko, analisa teknikal dan fundamental psikologi trading, dan strategi trading jangka pendek dan panjang.

Pendekatan tersebut membantu peserta membangun kepercayaan diri dan disiplin dalam mengambil keputusan trading.

