Komitmen FIFGroup Menciptakan Lingkungan Kerja Lebih Manusiawi

jpnn.com, JAKARTA - Meyakini bahwa sumber daya manusia adalah fondasi utama pertumbuhan perusahaan, FIFGroup berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung pengembangan talenta.

Usaha ini pun mendapat pengakuan publik. FIFGroup sebagai bagian dari Grup Astra, masuk dalam daftar HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2025.

FIFGroup meraih tiga penghargaan yaitu penghargaan utama HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2025, penghargaan kategori HR Asia Tech Empowerement Awards 2025, dan HR Asia Most Caring Company Awards 2025.

Penghargaan HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2025 dipilih dari rangkaian seleksi yang melibatkan 2,5 juta responden dan 20.000 perusahaan di Asia.

Sekitar 25 persen dari ribuan perusahaan itu ialah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pengakuan dari Fortune Global 500 Companies.

FIFGroup turut mendapatkan penghargaan pada ajang itu bersama Astra sebagai perusahaan induk, serta beberapa perusahaan lain di Grup Astra.

Seperti Toyota Astra Motor, Astra Credit Companies, Surya Artha Nusantara Finance, United Tractors, Pamapersada Nusantara, Kalimantan Prima Persada, serta Komatsu Remanufacturing Asia.

Bagi FIFGroup, pencapaian tersebut merupakan cermin komitmen jangka panjang, yakni menghadirkan budaya kerja yang sejalan dengan filosofi Catur Dharma Astra dan nilai-nilai keberlanjutan.