Komitmen Fire Safety, Peruri Sabet Sejumlah Penghargaan IFSEA 2026

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih sejumlah penghargaan dalam ajang Indonesia Fire Safety Excellence Award 2026 (IFSEA) sebagai pengakuan atas komitmennya dalam menerapkan standar keselamatan operasional yang tinggi di industri sekuriti.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, Gandung Anggoro Murdani, dalam acara yang berlangsung di Menara Peninsula Hotel.

Dalam ajang tersebut, Peruri meraih tiga kategori penghargaan, yakni Fire Safety Excellence Award–High Security Manufacturing Sector, Innovation in Fire Safety Technology Award, serta Safe Building Management & Fire Protection System Award.

Pencapaian ini dinilai mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengintegrasikan sistem perlindungan kebakaran dengan pengelolaan operasional industri sekuriti yang menuntut standar keamanan, keandalan, dan keberlangsungan operasional yang tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Gandung juga menerima penghargaan The Best Fire Safety Leadership Award atas kepemimpinannya dalam mendorong penguatan budaya keselamatan serta implementasi sistem perlindungan kebakaran yang komprehensif di lingkungan perusahaan.

Sebagai perusahaan yang mengemban mandat strategis negara, Peruri tidak hanya dituntut menjaga keandalan operasional, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan dengan standar keselamatan tertinggi.

"Karena itu kami terus memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan tim tanggap darurat, serta menanamkan budaya keselamatan sebagai bagian dari nilai kerja seluruh insan Peruri,” ujar Gandung.

Peruri menegaskan bahwa sistem perlindungan kebakaran dibangun secara menyeluruh, mulai dari kebijakan hingga implementasi teknis di lapangan untuk menjamin keberlangsungan operasional dan perlindungan aset negara.