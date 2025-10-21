Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Komitmen Jaga Integritas, PT Surveyor Indonesia Gelar Pelatihan Bela Negara

Selasa, 21 Oktober 2025 – 14:03 WIB
Komitmen Jaga Integritas, PT Surveyor Indonesia Gelar Pelatihan Bela Negara - JPNN.COM
PT Surveyor Indonesia (Persero) menggelar kegiatan Pelatihan Bela Negara Angkatan 2025 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara, Rumpin, Bogor. Foto: Tim Surveyor Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (Persero) sukses menggelar kegiatan Pelatihan Bela Negara Angkatan 2025 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara, Rumpin, Bogor.

Pelatihan intensif selama lima hari ini diikuti 95 peserta dari seluruh unit kerja perusahaan pelat merah tersebut.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan seluruh peserta.

Baca Juga:

“Kalian adalah kebanggaan PT Surveyor Indonesia. Saya bangga dengan angkatan ini, kekompakannya luar biasa,” ujar Sandry Pasambuna, di Bogor, baru-baru ini.

Pelatihan Bela Negara ini dihadirkan sebagai bagian dari komitmen manajemen PT Surveyor Indonesia untuk memperkuat karakter karyawan.

Fokus utama pelatihan ini untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan, disiplin, kerja sama tim, serta penanaman rasa kebanggaan dan loyalitas terhadap perusahaan dan negara.

Baca Juga:

Sandry juga secara khusus menyoroti pentingnya semangat belajar dan pengembangan diri bagi seluruh insan PTSI agar dapat terus beradaptasi di tengah perubahan zaman yang cepat.

Menurutnya, kunci untuk mempertahankan dan mengembangkan karier adalah dengan tidak pernah berhenti belajar dan meningkatkan nilai tambah diri.

Komitmen menjaga integritas dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, PT Surveyor Indonesia membekali pegawai dengan pelatihan bela negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Surveyor Indonesia  Bela Negara  Integritas  Pelatihan SDM 
BERITA PT SURVEYOR INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp