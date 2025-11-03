Komitmen Jaga Kelestarian Lingkungan, MIND ID Dukung Konservasi Sungai Cipinang

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mendukung kegiatan konservasi Sungai Cipinang di Jakarta Timur.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam Festival Sungai Cipinang 2025 dengan melakukan penanaman bibit pohon dan pelepasan ikan di area waduk.

Hal itu mereka lakukan sebagai simbol kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem sungai.

Partisipasi MIND ID dalam Festival Sungai Cipinang 2025 mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara nyata, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi untuk melestarikan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menyampaikan sungai memiliki makna yang dalam bagi kehidupan masyarakat, sekaligus bagi keberlangsungan industri pertambangan Indonesia.



“Bagi MIND ID, sungai bukan sekadar aliran air, tetapi sumber kehidupan dan energi yang menopang aktivitas masyarakat serta industri pertambangan. Karena itu, Grup MIND ID akan konsisten mendukung berbagai upaya pemulihan dan konservasi ekosistem sungai sebagai bagian dari tanggung jawab kami menjaga keseimbangan alam,” ujar Pria.

Dia menjelaskan penanaman pohon di kawasan sungai ditujukan untuk mengurangi risiko erosi, menahan laju air hujan, serta menjaga kualitas air dengan menyaring polutan secara alami.

Dengan jumlah pohon yang lebih banyak diharapkan kawasan Sungai Cipinang dapat lebih stabil, serta menjaga ketersediaan air tanah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Selain penanaman pohon, pelepasan ikan ke dalam waduk Sungai Cipinang juga menjadi langkah nyata untuk mengembalikan populasi fauna air di wilayah tersebut.